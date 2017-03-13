Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 марта 2017, 15:07

Ghost Recon: Wildlands стала самой продаваемой игрой в Великобритании

Фото: &copy; ghost-recon.ubisoft.com

Фото: © ghost-recon.ubisoft.com

Благодаря розничным продажам военный шутер от Ubisoft занял первую позицию в рейтинге самых успешных игр Великобритании за прошедшую неделю.

По данным UKIE, Wildlands — самый успешный запуск игр в этой стране с начала года. Игра опережает PS4-эксклюзив Horizon: Zero Dawn и новую The Legend of Zelda — Breath of the Wild.

image

Старт продаж Ghost Recon: Wildlands в Великобритании оказался самым популярным с начала года

Запуск Wildlands в Великобритании по продажам опередил первую неделю всех предыдущих игр серии Ghost Recon. Шутер занимает вторую по популярности позицию под маркой Tom Clancy's, уступая прошлогодней The Division.

Помимо игры от Ubisoft, в рейтинге также появились два новых проекта: LEGO Worlds и NieR: Automata. Они заняли третью и шестую позиции соответственно.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Великобритания
  • ubisoft
  • ghostreconwildlands
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar