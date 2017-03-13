Ghost Recon: Wildlands стала самой продаваемой игрой в Великобритании

Благодаря розничным продажам военный шутер от Ubisoft занял первую позицию в рейтинге самых успешных игр Великобритании за прошедшую неделю.

По данным UKIE, Wildlands — самый успешный запуск игр в этой стране с начала года. Игра опережает PS4-эксклюзив Horizon: Zero Dawn и новую The Legend of Zelda — Breath of the Wild.

Старт продаж Ghost Recon: Wildlands в Великобритании оказался самым популярным с начала года

Запуск Wildlands в Великобритании по продажам опередил первую неделю всех предыдущих игр серии Ghost Recon. Шутер занимает вторую по популярности позицию под маркой Tom Clancy's, уступая прошлогодней The Division.