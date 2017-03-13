Ghost Recon: Wildlands стала самой продаваемой игрой в Великобритании
Фото: © ghost-recon.ubisoft.com
Благодаря розничным продажам военный шутер от Ubisoft занял первую позицию в рейтинге самых успешных игр Великобритании за прошедшую неделю.
По данным UKIE, Wildlands — самый успешный запуск игр в этой стране с начала года. Игра опережает PS4-эксклюзив Horizon: Zero Dawn и новую The Legend of Zelda — Breath of the Wild.
Старт продаж Ghost Recon: Wildlands в Великобритании оказался самым популярным с начала года
Запуск Wildlands в Великобритании по продажам опередил первую неделю всех предыдущих игр серии Ghost Recon. Шутер занимает вторую по популярности позицию под маркой Tom Clancy's, уступая прошлогодней The Division.
Помимо игры от Ubisoft, в рейтинге также появились два новых проекта: LEGO Worlds и NieR: Automata. Они заняли третью и шестую позиции соответственно.