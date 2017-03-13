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Опубликовано 13 марта 2017, 16:28

На популярного блогера объявили травлю из-за негативного обзора на игру

Скрин из видео &copy;&nbsp;youtube.com/Jim Sterling

Скрин из видео © youtube.com/Jim Sterling

12 марта блогер Джим Стерлинг опубликовал на своём сайте рецензию на The Legend of Zelda: Breath of the Wild, оценив игру в 7 баллов из 10. Это разозлило фанатов серии.

Своими действиями автор снизил среднюю оценку игры на агрегаторе Metacritic с 98 до 97 баллов. Фанаты Nintendo не оставили это без внимания: они не только начали публично высказывать свой негатив по этому поводу, но и попытались взломать сайт Джима Стерлинга.

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Фанатам The Legend of Zelda не понравилась рецензия на игру

Фото: © wikipedia.org

В своём обзоре Стерлинг критикую сразу несколько особенностей The Legend of Zelda: Breath of the Wild. По словам автора, многие из головоломок нарушают тему игры, а также вынуждают отвлекаться на решение незначительных пазлов.

Также блогеру не понравилось, насколько банально Nintendo реализовала систему повышения сложности.

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В основном игра пытается быть сложной, делая врагов менее восприимчивыми к урону, а также повышая их силу настолько, что главный герой погибает от нескольких ударов

Джим Стерлинг, блогер

Напомним, ранее The Legend of Zelda: Breath of the Wild установила рекорд на Metacritic — к 8 марта игра получила 43 максимальные оценки от прессы.

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Сергей Сурепин
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