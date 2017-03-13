На популярного блогера объявили травлю из-за негативного обзора на игру

12 марта блогер Джим Стерлинг опубликовал на своём сайте рецензию на The Legend of Zelda: Breath of the Wild, оценив игру в 7 баллов из 10. Это разозлило фанатов серии.

Своими действиями автор снизил среднюю оценку игры на агрегаторе Metacritic с 98 до 97 баллов. Фанаты Nintendo не оставили это без внимания: они не только начали публично высказывать свой негатив по этому поводу, но и попытались взломать сайт Джима Стерлинга.

Фанатам The Legend of Zelda не понравилась рецензия на игру Фото: © wikipedia.org

В своём обзоре Стерлинг критикую сразу несколько особенностей The Legend of Zelda: Breath of the Wild. По словам автора, многие из головоломок нарушают тему игры, а также вынуждают отвлекаться на решение незначительных пазлов.

Также блогеру не понравилось, насколько банально Nintendo реализовала систему повышения сложности.

В основном игра пытается быть сложной, делая врагов менее восприимчивыми к урону, а также повышая их силу настолько, что главный герой погибает от нескольких ударов Джим Стерлинг, блогер