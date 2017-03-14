Как виртуальная скотобойня оскорбила целую религию

Diablo

Впервые коровы привлекли внимание в оригинальной Diablo, которая вышла в 1996 году. Неподалёку от Тристрама пасётся стадо бурёнок. Если игрок кликнет на любую из них восемь раз и более, они скажут одну из трёх заготовленных фраз.

Yup, that's a cow, all right! — "Да, это корова, всё верно!"

I am not thirsty — "Нет, я не хочу пить".

Hey! I am no milkmaid! — "Эй, я не доярка!"

Именно эти коровы стали причиной слуха о том, что если кликнуть на них в определённой последовательности, то можно попасть на секретный коровий уровень, где падают самые высокоуровневые предметы. Разработчики услышали домыслы фанатов и воплотили их в жизнь.

Компания Sierra Entertainment выпустила дополнение Hellfire, в котором было добавлено задание Jersey's Jersey, что является отсылкой к джерсейской породе коров — одной из старейших пород в мире. Задание можно активировать при помощи нехитрых манипуляций с командной строкой.

Квест выдаёт безумный фермер Лестер, который стоит как раз рядом с теми тристрамскими бурёнками и одет в костюм коровы. Он просит вас вернуть его костюм, который находится в подземелье "Улей", наводнённом ужасными жукоподобными монстрами. Нужный костюм лежит на четвёртом уровне подземелья. После того как мы возвращаем пропажу Лестеру, он награждает нас Bovine Plate, что переводится как "коровья кираса".

Diablo 2

Идея коровьего уровня получила развитие в 2000 году, когда в продажу поступила Diablo 2. Попасть в Moo Moo Farm можно после прохождения игры на нормальном уровне сложности и выше. После этого вам нужно смешать в Хорадрическом кубе ногу Вирта — мальчика-торговца из первой части — и книгу портала возвращения в город. Таким образом вы откроете красный портал в локации первого акта. Он ведёт к заветной ферме.

Уровень представляет собой маленький участок земли, который заполонили Hell Bovines — коровы, которые передвигаются на двух копытах и вооружены алебардами. Боссом уровня является Коровий Король. И вот тут начинается самое страшное: толпы обезумевших бурёнок жаждут вашей смерти. Вам ничего не остаётся, кроме как ответить агрессией на агрессию.

Warcraft

История с парнокопытными не закончилась в Diablo. В 2002-м с выходом Warcraft 3 Blizzard ввели целую коровоподобную расу — тауренов. Эти гуманоиды очень похожи на людей, только рогатых, шерстистых, и вместо ступней у них — копыта.

Позднее раса перебралась в одну из самых популярных MMORPG нашего времени — World of Warcraft. Таурены — племя кочевников, которое обосновалось в Мулгоре, в центре Калимдора. Они играют одну из ключевых ролей в сюжете игры. И, кто знает, возможно, они удивят нас своими подвигами в самое ближайшее время.

Кстати, Blizzard добавили в WoW свой коровий уровень во время празднования 20-летия Diablo. Для того чтобы попасть на него, нужно было убить алчного гоблина, после чего открывался портал, ведущий вас на локацию, заполненную бурёнками и тауренами, которые были вооружены теми самыми алебардами.

Diablo 3

Грандиозное возвращение Diablo в 2012 году просто не могло обойтись без появления злополучных коров. В этот раз секретный уровень получил название Whimsyshire. Локация наполнена единорогами, плюшевыми мишками и дружелюбными облачками. При уничтожении этих существ из них вываливается далеко не плюш. Но важнее всего, что по пути в сказочную страну мы можем встретить дух того самого Коровьего Короля рядом с мёртвой коровой, который скажет, что в игре нет коровьего уровня.

К третьей годовщине Diablo 3 был открыт доступ к специальному, некоровьему уровню, где игрокам предстояло сразиться с Коровьей Королевой — главным боссом уровня. Но на пути к ней нужно было вырезать бесчисленное количество парнокопытных, вооружённых алебардами.

Лайф пообщался с Суджеендрой Кришной — проживающим в индийском городе Хайдарабаде 25-летним помощником редактора в студенческом журнале.

Как индийцы относятся к виртуальным убийствам коров?

Большинство индийцев даже не знают о существовании коровьего уровня. Игры Blizzard, в частности Diablo, не популярны в нашей стране. Успехом пользовался только Warcraft 3, это случилось благодаря модификации Dota.

Когда вышла Diablo 2, в нашей стране не особо знали о видеоиграх. Сейчас ситуация изменилась: множество геймеров вокруг. По факту я являюсь одним из представителей играющей молодёжи и горжусь этим.

Лично я предзаказал Diablo 3 и чудесно провёл в ней время. Мне всё равно, что происходит в видеоигре, — это невероятно весело. Но если бы индуисты узнали о существовании такого уровня в игре, они бы подняли вонь. Коровы священны в нашей культуре, но некоторые воспринимают это слишком серьёзно.