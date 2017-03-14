Продюсер отменённой игры Scalebound ушёл из Platinum Games

Продюсер Platinum Games Джей Пи Келламс сообщил из уходе из студии, в которой проработал почти десять лет. В связи с этим он опубликовал официальное заявление в своём "инстаграме".

— 15 лет назад я приехал в Японию, чтобы осуществить детскую мечту — создавать игры со своими героями. Несмотря на все трудности, я всегда приходил в офис и поражался творческим талантам, я всегда получал удовольствие от работы благодаря каждому из своих коллег. Мне тяжко прощаться с ними, Platinum Games и Японией. И всё же поиск новых испытаний — часть моего ДНК, и спустя почти 10 лет работы в команде, пришло время двигаться навстречу новым испытаниям, о которых я с радостью вскоре расскажу. Я буду вечно благодарен всем, кто стал частью этого путешествия, потому что они помогли мне стать собой.