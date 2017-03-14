Продюсер отменённой игры Scalebound ушёл из Platinum Games
Один из авторов ныне отменённого слешера Scalebound для Xbox One заявил о своём уходе из студии Platinum Games.
Продюсер Platinum Games Джей Пи Келламс сообщил из уходе из студии, в которой проработал почти десять лет. В связи с этим он опубликовал официальное заявление в своём "инстаграме".
— 15 лет назад я приехал в Японию, чтобы осуществить детскую мечту — создавать игры со своими героями. Несмотря на все трудности, я всегда приходил в офис и поражался творческим талантам, я всегда получал удовольствие от работы благодаря каждому из своих коллег. Мне тяжко прощаться с ними, Platinum Games и Японией. И всё же поиск новых испытаний — часть моего ДНК, и спустя почти 10 лет работы в команде, пришло время двигаться навстречу новым испытаниям, о которых я с радостью вскоре расскажу. Я буду вечно благодарен всем, кто стал частью этого путешествия, потому что они помогли мне стать собой.
Продюсер отменённого слешера Scalebound для Xbox One покинул студию Platinum Games
Фото: © facebook.com/ScaleboundNewsAndUpdates
Келламс успел поработать над такими проектами, как Bayonetta и MadWorld. Последней его игрой в Platinum был слешер Scalebound, разработку которого официально отменили в начале этого года.