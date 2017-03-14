Шутер Sniper Elite 4 получит несколько дополнений

Разработчики Sniper Elite 4, вышедшей на PC, PS4 и Xbox One в середине февраля, обещают поддерживать шутер как минимум несколько месяцев. Rebelion Developments планирует выпустить несколько дополнений: платных и бесплатных.

В конце марта появится дополнительный платный контент. Первое дополнение под названием Deathstorm Part 1: Inception добавит несколько связанных сюжетных миссий. Покупатели Night Fighter в свою очередь получат двух новых персонажей и дополнительные опции для настройки облика героя.