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Опубликовано 14 марта 2017, 06:07

Шутер Sniper Elite 4 получит несколько дополнений

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/Sniperelite4brasil

Фото: © facebook.com/Sniperelite4brasil

Разработчики симулятора военного снайпера Sniper Elite 4 обещают регулярно выпускать крупные обновления для игры.

Разработчики Sniper Elite 4, вышедшей на PC, PS4 и Xbox One в середине февраля, обещают поддерживать шутер как минимум несколько месяцев. Rebelion Developments планирует выпустить несколько дополнений: платных и бесплатных.

В конце марта появится дополнительный платный контент. Первое дополнение под названием Deathstorm Part 1: Inception добавит несколько связанных сюжетных миссий. Покупатели Night Fighter в свою очередь получат двух новых персонажей и дополнительные опции для настройки облика героя.

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Для Sniper Elite 4 выпустят несколько бесплатных и платных дополнений

Фото: © facebook.com/Sniperelite4brasil

Бесплатные дополнения в основном будут добавлять новые режимы и карты для мультиплеера. Они начнут выходить позже в этом году.

На данный момент Rebelion планирует выпускать дополнения для Sniper Elite 4 вплоть до июня 2017 года. Обещаны ещё две части Deathstorm, режим выживания и мультиплеерные обновления.

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Станислав Погорский
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