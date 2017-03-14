Шутер Sniper Elite 4 получит несколько дополнений
Фото: © facebook.com/Sniperelite4brasil
Разработчики симулятора военного снайпера Sniper Elite 4 обещают регулярно выпускать крупные обновления для игры.
Разработчики Sniper Elite 4, вышедшей на PC, PS4 и Xbox One в середине февраля, обещают поддерживать шутер как минимум несколько месяцев. Rebelion Developments планирует выпустить несколько дополнений: платных и бесплатных.
В конце марта появится дополнительный платный контент. Первое дополнение под названием Deathstorm Part 1: Inception добавит несколько связанных сюжетных миссий. Покупатели Night Fighter в свою очередь получат двух новых персонажей и дополнительные опции для настройки облика героя.
Для Sniper Elite 4 выпустят несколько бесплатных и платных дополнений
Фото: © facebook.com/Sniperelite4brasil
Бесплатные дополнения в основном будут добавлять новые режимы и карты для мультиплеера. Они начнут выходить позже в этом году.
На данный момент Rebelion планирует выпускать дополнения для Sniper Elite 4 вплоть до июня 2017 года. Обещаны ещё две части Deathstorm, режим выживания и мультиплеерные обновления.