Объявлена дата выхода следующего эпизода 3-го сезона игровых "Ходячих мертвецов"

Ранее Telltale обещала выпустить третий эпизод третьего сезона игрового сериала The Walking Dead уже 3 марта. Тем не менее разработчики не успели к назначенной дате. На мероприятии PAX East 2017 студия анонсировала новую дату — 28 марта этого года.

Третий эпизод получил название Above the Law ("Выше закона"). В нём авторы продолжат рассказывать историю повзрослевшей девочки Клементины, играющей важнейшую роль ещё с первых глав The Walking Dead от Telltale.

Всего в сезоне запланировано пять эпизодов. Первые два вышли одновременно и собрали положительные оценки в прессе. Средний балл первого эпизода на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 83 из 100, а второго — 82 из 100.