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Опубликовано 14 марта 2017, 06:42

Объявлена дата выхода следующего эпизода 3-го сезона игровых "Ходячих мертвецов"

Студия Telltale объявила новую дату выхода третьего эпизода игры The Walking Dead: A New Frontier.

Ранее Telltale обещала выпустить третий эпизод третьего сезона игрового сериала The Walking Dead уже 3 марта. Тем не менее разработчики не успели к назначенной дате. На мероприятии PAX East 2017 студия анонсировала новую дату — 28 марта этого года.

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Объявлена новая дата выхода третьего эпизода The Walking Dead: A New Frontier

Третий эпизод получил название Above the Law ("Выше закона"). В нём авторы продолжат рассказывать историю повзрослевшей девочки Клементины, играющей важнейшую роль ещё с первых глав The Walking Dead от Telltale.

Всего в сезоне запланировано пять эпизодов. Первые два вышли одновременно и собрали положительные оценки в прессе. Средний балл первого эпизода на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 83 из 100, а второго — 82 из 100.

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Станислав Погорский
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