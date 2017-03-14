В Call of Duty: Infinite Warfare нашли упоминание Modern Warfare 2 Remastered

Activision пока не дала комментария насчёт этой находки, но поклонники серии уже начали спекулировать. Студия Sledgehammer Games, разрабатывающая новую Call of Duty, которая выйдет в этом году, также участвовала в создании Call of Duty: Modern Warfare Remastered. Вероятно, следующая часть серии выйдет одновременно с обновлённой версией культового шутера.

Энтузиасты внимательно изучили файлы шутера Call of Duty: Infinite Warfare и обнаружили там упоминание обновлённой Modern Warfare 2. Конкретно были найдены звуковые файлы для будущей игры.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered была разработана для увеличения продаж последней игры серии. Обновлённую Modern Warfare можно получить только в комплекте с Infinite Warfare, отдельно она не продаётся. Вероятно, Activision пойдёт на похожий шаг и в этом году.