В Call of Duty: Infinite Warfare нашли упоминание Modern Warfare 2 Remastered
В файлах недавней Call of Duty: Infinite Warfare нашли упоминание о разработке обновлённой версии Modern Warfare 2.
Энтузиасты внимательно изучили файлы шутера Call of Duty: Infinite Warfare и обнаружили там упоминание обновлённой Modern Warfare 2. Конкретно были найдены звуковые файлы для будущей игры.
Activision пока не дала комментария насчёт этой находки, но поклонники серии уже начали спекулировать. Студия Sledgehammer Games, разрабатывающая новую Call of Duty, которая выйдет в этом году, также участвовала в создании Call of Duty: Modern Warfare Remastered. Вероятно, следующая часть серии выйдет одновременно с обновлённой версией культового шутера.
Найден намёк на разработку Call of Duty: Modern Warfare Remastered 2
Call of Duty: Modern Warfare Remastered была разработана для увеличения продаж последней игры серии. Обновлённую Modern Warfare можно получить только в комплекте с Infinite Warfare, отдельно она не продаётся. Вероятно, Activision пойдёт на похожий шаг и в этом году.