Хоррор Resident Evil: Revelations выйдет на PS4 и Xbox One

Компания Capcom сообщила о планах выпустить хоррор-игру Resident Evil: Revelations на PS4 и Xbox One.

Игра Resident Evil: Revelations, ответвление основной серии "Обитель зла", была выпущена в 2012 году на портативной консоли Nintendo 3DS. О планах переиздать хоррор для домашних игровых систем Capcom заявила в своём "твиттере".

Resident Evil: Revelations рассказывала историю Джилл Валентайн и Криса Редфилда, которые пытались остановить биотеррористов, намеревающихся использовать океаны Земли для распространения смертельного вируса. События игры разворачивались между Resident Evil 4 и Resident Evil 5.

Фото: © Обложка видео с канала на Youtube/ Ion Storm

Resident Evil: Revelations поритруют на PS4 и Xbox One

В 2015 году был выпущен сиквел Resident Evil: Revelations 2. Хоррор выпускался в виде эпизодов для PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360 и Xbox One.

Capcom пообещала рассказать больше о новой версии Revelations 2 в скором времени.