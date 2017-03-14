Reuters: Россия перебрасывает спецназовцев к границе с Ливией

В дипломатических кругах США предположили, что это может быть частью кампании по поддержке командующего национальной армией Ливии Халифы Хафтара.

Россия направила силы спецназа на авиабазу Сиди-Баррани в западной части Египта, недалеко от границы с Ливией. Этот шаг, как отмечает агентство Reuters, вызывает обеспокоенность у Соединённых Штатов.

Источники в дипломатических кругах США предположили, что переброска военных и беспилотных аппаратов может быть частью кампании по поддержке командующего ливийской национальной армией Халифы Хафтара. 3 марта Хафтар потерпел поражение в боях с повстанцами из оборонных бригад Бенгази, которые атаковали контролируемые его силами нефтяные порты.

Источники в египетских службах безопасности предоставили более подробную информацию о перебрасываемом российском контингенте. По их словам, речь идёт о 22 спецназовцах, однако цель их миссии не называется. В то же время отмечается, что в начале февраля Россия использовала другую военную базу в Египте — в районе Мерса-Матрух.

Агентство отмечает, что Министерство обороны России не предоставило комментарии о возможной переброске сил, а власти Египта заявили, что на территории страны нет российских военных.