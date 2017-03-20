Picstory: Зачем пенсионер купил себе Xbox?
Этому геймеру 81 год, и он держит в руках долгожданный Xbox One. Как вы думаете, какую игру он запустит первой? Судя по картинке на коробке, это будет шутер про Первую мировую войну Battlefield 1. Но автор фотографии уверяет, что приставка понадобилась мужчине в возрасте совсем не для того, чтобы пускать кровь виртуальным врагам.
reddit.com
А вот для этого:
Но не все пенсионеры такие миролюбивые. Только взгляните на этого дедушку, который играет в GTA V.
Он же. На этот раз седовласый геймер проходит Call of Duty: Ghosts.
А как вам этот стример с бородой Владимира Чурова?
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