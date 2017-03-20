Picstory: Зачем пенсионер купил себе Xbox?

Этому геймеру 81 год, и он держит в руках долгожданный Xbox One. Как вы думаете, какую игру он запустит первой? Судя по картинке на коробке, это будет шутер про Первую мировую войну Battlefield 1. Но автор фотографии уверяет, что приставка понадобилась мужчине в возрасте совсем не для того, чтобы пускать кровь виртуальным врагам.