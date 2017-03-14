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Опубликовано 14 марта 2017, 08:26

В Совфеде опровергли информацию о переброске спецназовцев к границе с Ливией

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что подобные новости — это элементы информационной войны.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что РФ направила военных к границе с Ливией. Об этом пишет РИА "Новости".

— Россия этого не делала, Минобороны это не подтверждает. Это фейковая новость, на которую не нужно и обращать внимания, — сказал сенатор.

Также Джабаров подчеркнул, что подобная информация — это элемент информационной войны, "которую все ведут против всех".

Напомним, ранее агентство Reuters заявило о том, что Россия направила силы спецназа на авиабазу Сиди-Баррани в Египте, недалеко от границы с Ливией.

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Валерий Оленин
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