Розовый ад. VIP-гости и модели Московской недели моды

Честно говоря, трудно даже представить, что когда-то попасть на Неделю моды могли только избранные. Сейчас в первых рядах, куда ни глянь, — сплошь гостьи с сомнительным прошлым. И это уже не вызывает прежнего смеха. Они оправдывают своё присутствие на показах давней дружбой с дизайнером, но на самом деле не хотят быть забытыми прессой. Встречая их на красных дорожках, хочется выколоть себе глаз, а лучше оба.

Дарья Пынзарь и её VIP-приглашение Фото: Пресс-служба

Нет, конечно, все давно привыкли к перьям и стразам. В современном мире никто и глазом не поведёт, если вы, скажем, летом в самый час пик будете дефилировать по красной брусчатке в меховом манто на голое тело. Но неужели актриса Анна Хилькевич искренне верит, что огромный розовый кролик цвета фуксии идеально подходит для выхода в свет 30-летней мамы годовалой дочери? Тут уж хочется манерно воскликнуть: "Каналья!" Ну, право, неужели вы думаете, это красиво?

Анна Хилькевич Фото: Пресс-служба

Вчера Белла Потёмкина объявила розовый цвет новым трендом сезона. Америку, конечно, не открыла: в девчачьих гардеробах такого добра хоть отбавляй. Зато, кто знает, быть может, в следующий раз 54-летняя Лариса Копенкина появится на показе не в чёрном платье, а во всех 50 оттенках розового разом. Хотя её присутствие и без этого вызывает жалостливую улыбку. Бизнесвумен, которая ещё недавно кричала со всех телеэкранов страны о войне с Анной Калашниковой, разбившей её брак с Прохором Шаляпиным (только вдумайтесь, какой вклад внесли эти имена в российский шоу-бизнес!), вчера уже крепко сжимала в объятиях разлучницу.

Анна Калашникова Фото: Пресс-служба

Хотелось бы сказать несколько слов и о самой коллекции: громкие овации собрали аппетитные формы невесты Тимати — модели Насти Решетовой, облачённые в полосатое нижнее бельё, довольны остались и восемь миллионов подписчиков Настасьи Самбурской, дебютировавшей на подиуме в ультрамодном чёрно-белом платье с открытыми плечами. Пригласить топовых блогеров вместо костлявых моделей — хороший пиар-ход от дизайнера.

Анастасия Решетова Фото: Пресс-служба

Конечно, трудно вообразить, чтобы главред Vogue Анна Винтур или голливудская актриса Тильда Суинтон, неизменно сидящие в первых рядах на показах Парижской недели моды, появились на красной дорожке, сверкая розовыми ботфортами. Но, может, мы действительно предъявляем завышенные требования к звёздам уровня "Дома-2"? На российских показах ВИП-приглашения всё-таки получают именно обладательницы не аристократического титула, а миллионной армии в "Инстаграме" — Ксения Бородина, Дарья Пынзарь и Катя Жужа. Чем прославилась последняя, кроме романа с вдовцом, потерявшим семью в авиакатастрофе, сказать сложно. Личность и роль в массмедиа госпожи Пынзарь и вовсе по сей день остаётся загадкой. Как и то, зачем она вчера надела ярко-розовую шубу.

Экс-участницы "Дома-2" Дарья Пынзарь, Елена Бушина и свадебный организатор Анна Городжая Фото: Пресс-служба

Признаемся честно, в комментариях нам часто пишут: "Кто все эти люди?" Иногда даже под новостями о действительно известных артистах. Кстати, имена гостей Потёмкиной — Анюта Рай, Ассоль и Voque Diary — вам о чём-нибудь говорят? То-то же.

Фото: Пресс-служба

Мы давно привыкли, что модные показы, как и музыкальные премии, — это парад фриков. Мы смотрим на всё это, перешёптываясь за кулисами с коллегами-журналистами и дома с родными, но всё равно стыдливо опускаем глаза, стесняясь задать зачинщику всей этой вакханалии лишь один вопрос: доколе?

Алёна Водонаева Фото: Пресс-служба

Белла Потёмкина Фото: Пресс-служба

Ксения Бородина Фото: Пресс-служба

Екатерина Одинцова Фото: Пресс-служба

Анна Хилькевич с мужем Фото: Пресс-служба

Лиза Арзамасова Фото: Пресс-служба

Катя Жужа Фото: Пресс-служба

Наталья Рудова, Настасья Самбурская, Анастасия Решетова, Белла Потёмкина, певица Ханна Фото: Пресс-служба

Мария Миногарова, Наталья Рудова, Настасья Самбурская Фото: Пресс-служба