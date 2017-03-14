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Опубликовано 14 марта 2017, 08:28

Энтузиасты запустили PS3-эксклюзив на ПК

Фото: &copy; Flickr/DeclanTM

Фото: © Flickr/DeclanTM

Авторы эмулятора PlayStation 3 для ПК заявили, что смогли запустить Demon's Souls на компьютере.

По словам создателей RPCS3, в игре, которая ранее считалась непригодной для эмуляции, можно увидеть разнообразные спецэффекты, которые серьёзно нагружают систему. Авторы эмулятора добавили, что для запуска Demon's Souls потребуется компьютер с продвинутой конфигурацией.

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Demon's Souls запустили на эмуляторе PS3

Скрин из видео © youtube.com/RPCS3

В будущем разработчики планируют оптимизировать работу эмулятора — они продолжают не только развивать RPCS3, но и решать проблемы с Demon's Souls в частности.

Напомним, Demon's Souls вышла 5 февраля 2009 года в Японии, а 25 июня 2010 года — в Европе. Игра является не только эксклюзивом для PlayStation 3, но и прародительницей Dark Souls.

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Сергей Сурепин
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