Энтузиасты запустили PS3-эксклюзив на ПК

Авторы эмулятора PlayStation 3 для ПК заявили, что смогли запустить Demon's Souls на компьютере.

По словам создателей RPCS3, в игре, которая ранее считалась непригодной для эмуляции, можно увидеть разнообразные спецэффекты, которые серьёзно нагружают систему. Авторы эмулятора добавили, что для запуска Demon's Souls потребуется компьютер с продвинутой конфигурацией.

Demon's Souls запустили на эмуляторе PS3 Скрин из видео © youtube.com/RPCS3

В будущем разработчики планируют оптимизировать работу эмулятора — они продолжают не только развивать RPCS3, но и решать проблемы с Demon's Souls в частности.