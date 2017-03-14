Энтузиасты запустили PS3-эксклюзив на ПК
Фото: © Flickr/DeclanTM
Авторы эмулятора PlayStation 3 для ПК заявили, что смогли запустить Demon's Souls на компьютере.
По словам создателей RPCS3, в игре, которая ранее считалась непригодной для эмуляции, можно увидеть разнообразные спецэффекты, которые серьёзно нагружают систему. Авторы эмулятора добавили, что для запуска Demon's Souls потребуется компьютер с продвинутой конфигурацией.
Demon's Souls запустили на эмуляторе PS3
Скрин из видео © youtube.com/RPCS3
В будущем разработчики планируют оптимизировать работу эмулятора — они продолжают не только развивать RPCS3, но и решать проблемы с Demon's Souls в частности.
Напомним, Demon's Souls вышла 5 февраля 2009 года в Японии, а 25 июня 2010 года — в Европе. Игра является не только эксклюзивом для PlayStation 3, но и прародительницей Dark Souls.