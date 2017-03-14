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Опубликовано 14 марта 2017, 11:02

Sony расширяет коллекцию игр в сервисе PS Now

Скриншот: &copy; L!FE Фото: &copy;&nbsp;playstation.com

Скриншот: © L!FE Фото: © playstation.com

Эксклюзивы для консоли PlayStation 4 станут доступны на ПК, но с некоторыми оговорками.

13 марта 2017 года компания Sony объявила о появлении эксклюзивов для PlayStation 4 в стриминговом сервисе PlayStation Now. Это означает, что для запуска этих игр не понадобится консоль.

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Игры для PS4 можно будет запустить на ПК

Сервис PS Now запущен в январе 2015 года, но до сих пор с его помощью на компьютере можно было запускать игры с PlayStation 3. Среди них, например, есть Red Dead Redemption. Однако уже в ближайшие недели Sony начнёт закрытое бета-тестирование расширенного функционала сервиса.

Как сообщили представители компании, возможность запуска PS4-игр с помощью PS Now станет не возможностью для "избранных", а стандартной функцией для всех подписчиков PlayStation Plus.

Напомним, стриминговый сервис PlayStation Now до сих пор не работает в России.

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Сергей Сурепин
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