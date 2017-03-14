Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 марта 2017, 09:54

Blizzard переиздаст оригинальный StarCraft

Фото: &copy;&nbsp;Blizzard Entertainment

Фото: © Blizzard Entertainment

Выход переиздания оригинальной стратегии StarCraft может состояться к лету 2017 года.

Источники сайта Sports Seoul заявили, что студия Blizzard выпустит переиздание оригинальной StarCraft в мае-июне 2017 года. По информации журналистов, разработчики поменяют только графическую составляющую игры, сохранив игровой процесс оригинала.

image

Переиздание StarCraft может выйти к лету

Фото: © Blizzard Entertainment

Предполагается, что Blizzard сделает анонс на следующей неделе. Представители студии пока не комментируют ситуацию.

Напомним, первая информация о перезапуске StarCraft появилась на фестивале BlizzCon 2016.

Оригинальная StarCraft вышла в 1998 году. В ноябре того же года появилось дополнение Brood War, в котором разработчики добавили сюжет игре, а также ввели новые боевые единицы.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • blizzard
  • starcraft
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar