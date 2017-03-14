Blizzard переиздаст оригинальный StarCraft
Фото: © Blizzard Entertainment
Выход переиздания оригинальной стратегии StarCraft может состояться к лету 2017 года.
Источники сайта Sports Seoul заявили, что студия Blizzard выпустит переиздание оригинальной StarCraft в мае-июне 2017 года. По информации журналистов, разработчики поменяют только графическую составляющую игры, сохранив игровой процесс оригинала.
Переиздание StarCraft может выйти к лету
Фото: © Blizzard Entertainment
Предполагается, что Blizzard сделает анонс на следующей неделе. Представители студии пока не комментируют ситуацию.
Напомним, первая информация о перезапуске StarCraft появилась на фестивале BlizzCon 2016.
Оригинальная StarCraft вышла в 1998 году. В ноябре того же года появилось дополнение Brood War, в котором разработчики добавили сюжет игре, а также ввели новые боевые единицы.