Blizzard переиздаст оригинальный StarCraft

Выход переиздания оригинальной стратегии StarCraft может состояться к лету 2017 года.

Источники сайта Sports Seoul заявили, что студия Blizzard выпустит переиздание оригинальной StarCraft в мае-июне 2017 года. По информации журналистов, разработчики поменяют только графическую составляющую игры, сохранив игровой процесс оригинала.

Переиздание StarCraft может выйти к лету Фото: © Blizzard Entertainment

Предполагается, что Blizzard сделает анонс на следующей неделе. Представители студии пока не комментируют ситуацию.

Напомним, первая информация о перезапуске StarCraft появилась на фестивале BlizzCon 2016.