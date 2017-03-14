В Кремле считают нецелесообразным вмешательство во внутренние дела Ливии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о контактах российской стороны с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. По словам представителя Кремля, Москва находится на связи с теми сторонами, "с которыми считает нужным", однако излишнее вмешательство во внутренние дела страны считает нецелесообразным.

— Безусловно, какое-то излишнее вмешательство России в ливийские дела вряд ли возможно и вряд ли целесообразно. Но тем не менее это не означает, что Россия не контактирует с теми сторонами, с которыми считает нужным, — сказал Песков.