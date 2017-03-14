Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 марта 2017, 12:49

Песков заявил, что у Кремля нет информации о российском спецназе в Египте

Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Климентьев
Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет информации о прибытии российского спецназа в Египет, к границе с Ливией.

— Мы не располагаем такой информацией, — отметил представитель Кремля.

Кроме того, в Кремле нет информации и о якобы размещённых в Египте российских беспилотниках, добавил Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что ранее по этому поводу высказался официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, информация агентства Reuters о российском спецназе в Египте не соответствует действительности.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Ливия
  • спецназ
  • Дмитрий Песков
  • Египет
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar