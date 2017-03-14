Песков заявил, что у Кремля нет информации о российском спецназе в Египте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет информации о прибытии российского спецназа в Египет, к границе с Ливией.

— Мы не располагаем такой информацией, — отметил представитель Кремля.

Кроме того, в Кремле нет информации и о якобы размещённых в Египте российских беспилотниках, добавил Дмитрий Песков.