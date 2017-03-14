Песков заявил, что у Кремля нет информации о российском спецназе в Египте
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет информации о прибытии российского спецназа в Египет, к границе с Ливией.
— Мы не располагаем такой информацией, — отметил представитель Кремля.
Кроме того, в Кремле нет информации и о якобы размещённых в Египте российских беспилотниках, добавил Дмитрий Песков.
Стоит отметить, что ранее по этому поводу высказался официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, информация агентства Reuters о российском спецназе в Египте не соответствует действительности.