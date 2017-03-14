ЧП на съёмках шоу "Холостяк": Лесю Рябцеву увезли на скорой

Участница популярного шоу ТНТ "Холостяк" — 25-летняя журналистка Леся Рябцева — получила травму на съёмках проекта в Шри-Ланке. ЧП произошло на вилле, где разместились претендентки на сердце нового героя шоу — актёра Ильи Глинникова, — во время вечеринки, посвящённой старту проекта. Происходящее на вилле снимали камеры — шёл съёмочный процесс. В распоряжение Лайфа попали кадры происшествия.

Источники на телеканале сообщили Лайфу, что экс-помощница Алексея Венедиктова пострадала в разгар веселья на вечеринке: Рябцева оступилась по дороге в туалет и вошла ногой в борт бассейна, неудачно упав. После того как помочь девушке подручными средствами не удалось, на площадку пришлось вызвать скорую — Рябцеву, плачущую от боли, увезли в клинику, где диагностировали травму ноги и отправили на дополнительное обследование. Как сообщили Лайфу представители ТНТ, из-за травмы Рябцевой съёмочный процесс останавливать не стали. По итогам самочувствия пострадавшей вскоре станет ясно, сможет ли она продолжить съёмки на проекте.