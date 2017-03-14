Игры для Nintendo Switch стоят дороже из-за картриджей

Журналисты Eurogamer изучили ситуацию с ценообразованием игр для новой консоли от Nintendo.

Высокая стоимость производства картриджей влечёт за собой повышение цен на игры. Именно с такой ситуацией столкнулась студия Tequila Works, которая планирует выпустить на Switch приключенческую головоломку Rime.

Стоимость картриджей — причина повышения цен на игры для Nintendo Switch

Ранее Реджи Фис-Эме, руководитель американского подразделения Nintendo, заявил, что разработчики сами устанавливают цены. Несмотря на это, головоломка Rime будет стоить на 10 фунтов дороже, чем версии для PlayStation 4 и Xbox One.

По словам авторов игры, цена определяется не только стоимостью разработки, но и затратами на создание физических копий для различных платформ. Из этого следует, что выпуск картриджей для Nintendo Switch обходится дороже обычной печати Blu-ray дисков. Помимо этого, цена картриджа зависит напрямую от его объёма, поэтому разработчикам приходится учитывать размер, который займёт игра на физическом носителе.