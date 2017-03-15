Опрос: Выбираем самую горячую героиню из стратегии

На сегодняшний день Vikings: War of Clans — одна из самых популярных игр для браузеров и мобильных устройств в жанре ММО стратегии. Начиная с осени 2015 года, игра постоянно находится в топе самых устанавливаемых приложений на Google Play и App Store. Такой успех стал возможен благодаря интересному геймплею и качественной графике. Ведь хорошо продуманные и прорисованные герои просто не могут оставить равнодушными поклонников игр. Итак, выбираем самую горячую женщину-викинга!