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Опубликовано 15 марта 2017, 02:00

Опрос: Выбираем самую горячую героиню из стратегии

На сегодняшний день Vikings: War of Clans — одна из самых популярных игр для браузеров и мобильных устройств в жанре ММО стратегии. Начиная с осени 2015 года, игра постоянно находится в топе самых устанавливаемых приложений на Google Play и App Store. Такой успех стал возможен благодаря интересному геймплею и качественной графике. Ведь хорошо продуманные и прорисованные герои просто не могут оставить равнодушными поклонников игр. Итак, выбираем самую горячую женщину-викинга!

Коллаж: &copy; L!FE Фото: &copy; company.plarium.com&nbsp;&copy; vk.com/Vikings: War of Clans

Коллаж: © L!FE Фото: © company.plarium.com © vk.com/Vikings: War of Clans

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Валерия Виниченко
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