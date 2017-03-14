В Эфиопии объявили траур по раздавленным мусорной лавиной

Три дня страна будет скорбеть по работавшим на мусорном полигоне, которые оказались под горами мусора.

Власти Эфиопии объявили в стране трёхдневный траур в связи с гибелью 72 человек в результате обвала на городской свалке. Трагедия случилась два дня назад в пригороде столицы страны Аддис-Абебы.

Death Toll Passes 60 in Ethiopia Garbage Landslide https://t.co/0hu3kbWXpB pic.twitter.com/90G2ubWlP3 — VOA Africa (@VOAAfrica) March 13, 2017

Работы по поиску тел погибших ещё продолжаются. По данным, которые озвучивались сразу после ЧП, под мусорной лавиной оказалось порядка 150 человек. Лишь около 40 из них удалось выбраться.

Death toll exceeds 60 in Ethiopia's garbage dump landslide, desperate search goes on pic.twitter.com/FumFd8h45v — China Xinhua News (@XHNews) March 14, 2017

Мусорный полигон располагался на этом месте более 50 лет. Его хотели закрыть, однако фермеры выступили против отведения полей под новый, и работу свалки недавно возобновили.