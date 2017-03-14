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Регион
Опубликовано 14 марта 2017, 15:42

В Эфиопии объявили траур по раздавленным мусорной лавиной

Три дня страна будет скорбеть по работавшим на мусорном полигоне, которые оказались под горами мусора.

Власти Эфиопии объявили в стране трёхдневный траур в связи с гибелью 72 человек в результате обвала на городской свалке. Трагедия случилась два дня назад в пригороде столицы страны Аддис-Абебы.

Работы по поиску тел погибших ещё продолжаются. По данным, которые озвучивались сразу после ЧП, под мусорной лавиной оказалось порядка 150 человек. Лишь около 40 из них удалось выбраться.

Мусорный полигон располагался на этом месте более 50 лет. Его хотели закрыть, однако фермеры выступили против отведения полей под новый, и работу свалки недавно возобновили.

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Андрей Григорьев
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