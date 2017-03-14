Суд провёл первое заседание по делу об аварии "Протона-М" в 2010 году
Фото: Роскосмос
Сегодня в Королёвском городском суде состоялось первое заседание в рамках предварительных слушаний дела, возбуждённого после аварии ракеты-носителя "Протон-М" в 2010 году. В качестве обвиняемых выступают сотрудники ракетно-космической корпорации "Энергия".
По делу проходят начальник отдела 242 Станислав Балакин, замначальника отделения 24 по бортовым и наземным системам космических аппаратов и средств выведения Сергей Ломтев, замруководителя научно-технического центра 3Ц по системам средств выведения Александр Мартынов и инженер отдела 242 Юрий Большигин.
Ущерб государству, по данным прокуратуры, превысил четыре миллиарда рублей. Около 1,4 миллиарда из них понесло Минобороны, остальное — Роскосмос.
Сотрудники "Энергии" считают, что Роскосмос сам имеет долю вины в случившемся, так как использовал для пуска опытный образец. По их мнению, в качестве полезной нагрузки нужно было использовать не космические аппараты, а лишь их макеты. К тому же они заявили, что стоимость страхования была занижена в 40 раз, из-за чего ущерб и составил такую огромную сумму.
Напомним, в результате аварии при старте "Протона-М" 5 декабря 2010 года было утрачено три спутника "Глонасс-М". Они должны были завершить формирование российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС.
Комиссия, занимавшаяся выяснением причин ЧП, пришла к выводу, что все ступени и системы ракеты-носителя "Протон" отработали штатно. Дело было в разгонном блоке ДМ-03. В него из-за ошибки в конструкторской документации залили на полторы тонны топлива больше. В результате у ракеты просто не хватило ресурсов для выхода на нужную орбиту и произошло падение в Тихий океан.