Суд провёл первое заседание по делу об аварии "Протона-М" в 2010 году

Сегодня в Королёвском городском суде состоялось первое заседание в рамках предварительных слушаний дела, возбуждённого после аварии ракеты-носителя "Протон-М" в 2010 году. В качестве обвиняемых выступают сотрудники ракетно-космической корпорации "Энергия".

По делу проходят начальник отдела 242 Станислав Балакин, замначальника отделения 24 по бортовым и наземным системам космических аппаратов и средств выведения Сергей Ломтев, замруководителя научно-технического центра 3Ц по системам средств выведения Александр Мартынов и инженер отдела 242 Юрий Большигин.

Ущерб государству, по данным прокуратуры, превысил четыре миллиарда рублей. Около 1,4 миллиарда из них понесло Минобороны, остальное — Роскосмос.

Сотрудники "Энергии" считают, что Роскосмос сам имеет долю вины в случившемся, так как использовал для пуска опытный образец. По их мнению, в качестве полезной нагрузки нужно было использовать не космические аппараты, а лишь их макеты. К тому же они заявили, что стоимость страхования была занижена в 40 раз, из-за чего ущерб и составил такую огромную сумму.

Напомним, в результате аварии при старте "Протона-М" 5 декабря 2010 года было утрачено три спутника "Глонасс-М". Они должны были завершить формирование российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС.