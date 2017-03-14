Ветчина с дыней и угорь в карамели. В Кремле отмечают юбилей Наины Ельциной
Фото: ©L!FE/ Александр Юнашев, Алексей Голенищев
В Кремле начинается приём по случаю 85-летия вдовы первого президента РФ Наины Ельциной. Стоит отметить, что виновница торжества уже начала принимать первые поздравления.
Одними из первых Ельцину поздравили бывший министр культуры Михаил Швыдкой, вице-премьер Ольга Голодец и Сергей Приходько, который был помощником первого президента России.
Фото: ©L!FE/ Александр Юнашев, Алексей Голенищев
Как сообщает корреспондент Лайфа, вдову первого российского лидера посадят в центре зала, по правую руку от неё сядет глава государства Владимир Путин. Также рядом с Наиной Ельциной сядут патриарх Кирилл и жена премьер-министра Светлана Медведева.
Фото: ©L!FE/ Александр Юнашев, Алексей Голенищев
Фото: ©L!FE/ Александр Юнашев, Алексей Голенищев
Гостей приёма будут угощать ветчиной с дыней, угрём в карамели, каре ягнёнка с зелёной фасолью и шербетом из мандаринов. Также на столе стоят закуски из рыбы, сыров и фруктов. Из алкоголя гости смогут распить российские вина.