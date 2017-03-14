Ветчина с дыней и угорь в карамели. В Кремле отмечают юбилей Наины Ельциной

В Кремле начинается приём по случаю 85-летия вдовы первого президента РФ Наины Ельциной. Стоит отметить, что виновница торжества уже начала принимать первые поздравления.

Одними из первых Ельцину поздравили бывший министр культуры Михаил Швыдкой, вице-премьер Ольга Голодец и Сергей Приходько, который был помощником первого президента России.

Фото: ©L!FE/ Александр Юнашев, Алексей Голенищев

Как сообщает корреспондент Лайфа, вдову первого российского лидера посадят в центре зала, по правую руку от неё сядет глава государства Владимир Путин. Также рядом с Наиной Ельциной сядут патриарх Кирилл и жена премьер-министра Светлана Медведева.

Фото: ©L!FE/ Александр Юнашев, Алексей Голенищев

Фото: ©L!FE/ Александр Юнашев, Алексей Голенищев