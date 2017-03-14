Nintendo удалось продать полтора миллиона Switch
Фото: © Nintendo
Исследовательская компания SuperData смогла подсчитать количество проданных консолей Nintendo Switch.
Согласно представленным расчётам, по всему миру раскуплено было полтора миллиона новых консолей.
Nintendo продала полтора миллиона Switch
Фото: © Nintendo
Аналитики SuperData пишут, что 500 тысяч консолей приобретены были в США, а жители Европы и Японии купили примерно по 360 тысяч консолей. В Великобритании было продано 85 тысяч, а во Франции — 110 тысяч консолей.
Ранее Nintendo планировала до конца марта продать два миллиона новых консолей. Представители SuperData прогнозируют, что до конца года реализовано будет пять миллионов Switch.