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Опубликовано 14 марта 2017, 16:27

Nintendo удалось продать полтора миллиона Switch

Фото: &copy;&nbsp;Nintendo

Фото: © Nintendo

Исследовательская компания SuperData смогла подсчитать количество проданных консолей Nintendo Switch.

Согласно представленным расчётам, по всему миру раскуплено было полтора миллиона новых консолей.

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Nintendo продала полтора миллиона Switch

Фото: © Nintendo

Аналитики SuperData пишут, что 500 тысяч консолей приобретены были в США, а жители Европы и Японии купили примерно по 360 тысяч консолей. В Великобритании было продано 85 тысяч, а во Франции — 110 тысяч консолей.

Ранее Nintendo планировала до конца марта продать два миллиона новых консолей. Представители SuperData прогнозируют, что до конца года реализовано будет пять миллионов Switch.

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Сергей Сурепин
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