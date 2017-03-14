Русское — модно. Шведы накинулись на русскую санкционку

Многие владельцы магазинов предпочитают закупать российские товары через третьи страны — например, через Германию.

Русские магазины в Стокгольме, среди которых есть "Калинка", "Смак", "Арбат", "Лакомка" и "Ностальгия", получили рост продаж российских товаров, что связано с санкциями против России, а также новыми стандартами качества российских товаров.

Как рассказывают владельцы магазинов (преимущественно русские), санкционный для России пармезан в столице Швеции продаётся хуже, чем пармезан из Подмосковья.

В рамках реализации федеральной программы продовольственного импортозамещения это не только сельдь и солёные российские огурчики, но и, например, адыгейский сыр, российский сыр моцарелла и другие продукты длинного антисанкционного списка России.

— Товары, которые мы закупаем из России, очень качественные. На данный момент мы закупаем товары через Германию. Они там отсортировывают хорошие товары от плохих, и мы хорошие уже покупаем у них, — рассказывает Артур Даллин, совладелец магазина "Катюша".

Артур говорит, что шведам нравится качество российских товаров. Россия для них хоть и не в приоритете для посещения, но продукты из РФ они уважают. Владелец магазина добавил, что шведы любят русских.