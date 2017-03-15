Сооснователь CD Projekt не играл в "Ведьмака-3"

Михал Кициньски, один из основателей CD Projekt, рассказал, что никогда не играл в хит своей компании The Witcher 3.

Сооснователь польской компании CD Projekt Михал Кициньски в интервью польскому изданию рассказал, что никогда не играл в самую известную игру дочерней студии CD Projekt RED — "Ведьмака-3". Виной тому занятость Михала, не позволяющая пройти настолько большой проект.

Кициньски играет, но обычно делает это на своём iPad, когда выпадает свободная минутка. В теории он мог бы пройти The Witcher 3, но Михал предпочитает тратить свободное время на занятия в реальном мире. Прохождение польской RPG, в свою очередь, требует нескольких десятков реальных часов, которых у бизнесмена нет.