Сооснователь CD Projekt не играл в "Ведьмака-3"
Фото: © FILIP MILLER/FOTONOVA
Михал Кициньски, один из основателей CD Projekt, рассказал, что никогда не играл в хит своей компании The Witcher 3.
Сооснователь польской компании CD Projekt Михал Кициньски в интервью польскому изданию рассказал, что никогда не играл в самую известную игру дочерней студии CD Projekt RED — "Ведьмака-3". Виной тому занятость Михала, не позволяющая пройти настолько большой проект.
Кициньски играет, но обычно делает это на своём iPad, когда выпадает свободная минутка. В теории он мог бы пройти The Witcher 3, но Михал предпочитает тратить свободное время на занятия в реальном мире. Прохождение польской RPG, в свою очередь, требует нескольких десятков реальных часов, которых у бизнесмена нет.
Сооснователь компании CD Projekt никогда не играл в The Witcher 3
Фото: © FILIP MILLER/FOTONOVA
Михала больше интересуют успехи CD Projekt RED, финансовые и творческие. Он считает, что хитовая The Witcher 3 не предел того, на что способна команда разработчиков.
Наконец, Кициньски спросили про дату выхода следующего проекта польской студии — Cyberpunk 2077. Он, правда, ничего не рассказал: мол, знает не больше, чем все остальные. Но компания намерена выпустить проект спустя шесть месяцев после полноценного анонса, которому ещё предстоит случиться.