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Опубликовано 14 марта 2017, 20:52

Володин напомнил Ткачёву, кто в России является властью

Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Никольский

Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Спикер Государственной думы указал, что её источник — это народ, а депутаты — его представители.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня указал министру сельского хозяйства Александру Ткачёву на то, что он неправильно понимает, кто в России является властью. Это случилось на расширенном выездном заседании "Единой России", сообщает "Лента.ру".

Инцидент произошёл, когда глава Минсельхоза заявил, что узнал много интересных и полезных фактов от депутатов, которые пытаются донести проблемы "до власти, до государственных структур".

В этот момент Вячеслав Володин перебил его и отметил, что "они и есть власть", предположительно, имея в виду депутатов.

— Источник власти — народ, а депутаты — это представители, — указал спикер Госдумы. — Вы не на сельском сходе.

Слова Володина вызвали аплодисменты собравшихся в зале. А Ткачёв пояснил, что, упоминая власти, имел в виду российское правительство.

Нужно отметить, что, согласно Конституции России, единственным источником власти и носителем суверенитета в стране является её многонациональный народ.

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Андрей Григорьев
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