Володин напомнил Ткачёву, кто в России является властью

Спикер Государственной думы указал, что её источник — это народ, а депутаты — его представители.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня указал министру сельского хозяйства Александру Ткачёву на то, что он неправильно понимает, кто в России является властью. Это случилось на расширенном выездном заседании "Единой России", сообщает "Лента.ру".

Инцидент произошёл, когда глава Минсельхоза заявил, что узнал много интересных и полезных фактов от депутатов, которые пытаются донести проблемы "до власти, до государственных структур".

В этот момент Вячеслав Володин перебил его и отметил, что "они и есть власть", предположительно, имея в виду депутатов.

— Источник власти — народ, а депутаты — это представители, — указал спикер Госдумы. — Вы не на сельском сходе.