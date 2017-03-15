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Опубликовано 15 марта 2017, 06:42

Square Enix дополнит 13-ю главу Final Fantasy XV

Фото: &copy; Wikipedia

Фото: © Wikipedia

Final Fantasy XV вскоре получит обновление, которое исправит и дополнит 13-ю главу сюжетной кампании, вызвавшую недовольство фанатов.

На выставке PAX East 2017 продюсер Final Fantasy XV Харуйоси Саватари рассказал подробности грядущего сюжетного обновления. В нём разработчики значительно переделают 13-ю главу игры, которая оказалась самой спорной и раскритикованной частью Final Fantasy XV.

По словам Саватари, в игру добавят дополнительные кат-сцены и мини-миссии, в которых игроки узнают о судьбе товарищей главного героя, Ноктиса, во время кульминации сюжетной кампании.

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Авторы Final Fantasy XV переделают кульминационную миссию игры

Фото: © Wikipedia

Также в обновлении расскажут финал истории нескольких второстепенных персонажей и изменят свойства артефакта Кольцо Лючии — его магические заклинания станут намного сильнее.

Точная дата выхода обновления неизвестна, но сообщается, что оно выйдет вместе с дополнением Episode Gladiolus.

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Станислав Погорский
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