Square Enix дополнит 13-ю главу Final Fantasy XV

На выставке PAX East 2017 продюсер Final Fantasy XV Харуйоси Саватари рассказал подробности грядущего сюжетного обновления. В нём разработчики значительно переделают 13-ю главу игры, которая оказалась самой спорной и раскритикованной частью Final Fantasy XV.

По словам Саватари, в игру добавят дополнительные кат-сцены и мини-миссии, в которых игроки узнают о судьбе товарищей главного героя, Ноктиса, во время кульминации сюжетной кампании.