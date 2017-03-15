Создатель шутера Gears of War 3 рассказал об альтернативной концовке

По изначальной задумке Клиффа враждебная раса саранча должна была зарыться под землю, после чего планету Сера уничтожил бы чудовищный взрыв. Затем прошло бы много лет, за которые ядро планеты затвердевало. В итоге останки Серы оказались бы нашей Луной, а спутник планеты — Землёй. В финале Gears of War 3 игроки должны были увидеть ботинок космонавта и услышать фразу "Это один маленький шаг для человека и огромный скачок для всего человечества".

На выставке PAX East 2017 автор серии Gears of War Клифф Блезински рассказал , что изначально трилогия шутеров заканчивалась совершенно иначе. Изначально планета Сера, на которой происходит действие франшизы, должна была взорваться.

У Gears of War 3 изначально был совершенно другой эпический финал

Такую радикальную концовку Блезински объяснил стрессом, который вызывает необходимость завершить столь популярную и масштабную серию. Спустя 10 лет после работы над франшизой ему просто хотелось взорвать всю вымышленную планету.

Сейчас Клифф работает над мультиплеерной игрой LawBreakers в собственной студии Boss Key Production, а серия Gears of War перешла разработчикам из The Coalition. Они же и выпустили Gears of War 4 в конце прошлого года.