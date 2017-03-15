Мир Middle-Earth: Shadow of War будет намного больше Мордора

Авторы Middle-Earth: Shadow of War продолжают делиться подробностями игры. Они обещают, что её мир будет намного больше оригинала.

Разработчики из Monolith Production рассказали, что масштабы Shadow of War значительно возросли в сравнении с оригинальной Middle-Earth: Shadow of Mordor. Всё потому, что на этот раз мир игры не ограничивается границами Мордора, а выходит далеко за их пределы.

Игроки встретят в Shadow of War самые разные локации. Разработчики обещают показать лесные зоны, заснеженные горы и другие типы местности. Всё это будет составлять единый открытый мир, который можно исследовать множеством путей.