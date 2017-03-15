Мир Middle-Earth: Shadow of War будет намного больше Мордора
Авторы Middle-Earth: Shadow of War продолжают делиться подробностями игры. Они обещают, что её мир будет намного больше оригинала.
Разработчики из Monolith Production рассказали, что масштабы Shadow of War значительно возросли в сравнении с оригинальной Middle-Earth: Shadow of Mordor. Всё потому, что на этот раз мир игры не ограничивается границами Мордора, а выходит далеко за их пределы.
Игроки встретят в Shadow of War самые разные локации. Разработчики обещают показать лесные зоны, заснеженные горы и другие типы местности. Всё это будет составлять единый открытый мир, который можно исследовать множеством путей.
Открытый мир Middle-Earth: Shadow of War будет намного больше Мордора
Главной целью в Shadow of War будет сбор армии, способной дать отпор гигантским силам Тёмного лорда. В этом игрокам поможет обновлённая система Nemesis, позволяющая вербовать вражеских генералов и даже завоёвывать целые крепости.
Middle-Earth: Shadow of War выйдет на PC, PS4 и Xbox One 22 августа 2017 года.