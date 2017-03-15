Госдума будет копить деньги прогульщиков

Как рассказали Лайфу в Комитете Госдумы по регламенту, деньги тех, кто за свой счёт отсутствует на пленарных заседаниях, и тех, кто прогуливает, будут пока аккумулироваться.

Так, 22 февраля три депутата взяли выходной за свой счёт, 7 марта — 12 депутатов, 10 марта — четыре депутата. В среднем зарплата за один день депутата равна примерно 17 тысячам рублей. То есть бюджет Госдумы сэкономил 323 тысячи рублей.

В новой Госдуме, напомним, введены штрафы для депутатов-прогульщиков. Если депутат не предоставил уважительные причины своего отсутствия на пленарном заседании, то он должен заплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.

Информации о прогульщиках в Комитете Госдумы по регламенту пока нет. Но есть предварительное решение, что все сэкономленные деньги на тех, кто уходит за свой счёт или прогулял, будут накапливаться. А уже потом будут направлены на решение актуальных вопросов нижней палаты парламента.