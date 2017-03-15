Жириновский предложил заселять старые хрущёвки украинцами

Депутат Государственной думы Владимир Жириновский выступил против сноса пятиэтажных хрущёвок в Москве. По мнению парламентария, данные дома могут простоять ещё десятки лет. А вместо трат на снос и перестройку районов столицы деньги можно направить на строительство домов в Новой Москве. Кроме того, квартиры можно было бы дать переселенцам из Украины, сообщил депутат.

— Где-нибудь в каком-нибудь городе вы видели, чтобы сносили дома? Они простояли 60 лет и ещё 40 или 50 простоят. А эти деньги бросить на Новую Москву. Дать квартиры переселенцам с Украины. Если полтора миллиона с Украины возьмём, это же будет хорошо. У меня дом двухэтажный в Алма-Ате стоит уже 70 лет, ничего с ним не случилось. Строили до войны ещё, его никто не сносит. Крестьянские дома стоят по 150–200 лет. А эти 30–40 лет, и хотят сносить, — заявил журналистам Владимир Жириновский.