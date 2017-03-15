Авторы For Honor блокируют пользователей за отказ играть

Студия Ubisoft пытается бороться не только с читерами, но и теми, кто запускает For Honor и не играет.

По словам разработчиков, на серверах For Honor появилось огромное количество геймеров, которые пользуются методом AFK (away for keyboard, "не у клавиатуры"). Многие используют резинки на стиках контроллеров, предоставляя своему персонажу возможность бежать в одну сторону, тем самым имитируя активную деятельность.

Ubisoft борется с нечестными игроками в For Honor Фото © forhonor.ubisoft.com

Создатели игры заметили деятельность хитрых пользователей, и ответные меры не заставили себя долго ждать: на сегодняшний день заблокировано 1500 учётных записей.