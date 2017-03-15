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Опубликовано 15 марта 2017, 08:33

Авторы For Honor блокируют пользователей за отказ играть

Фото &copy; forhonor.ubisoft.com

Фото © forhonor.ubisoft.com

Студия Ubisoft пытается бороться не только с читерами, но и теми, кто запускает For Honor и не играет.

По словам разработчиков, на серверах For Honor появилось огромное количество геймеров, которые пользуются методом AFK (away for keyboard, "не у клавиатуры"). Многие используют резинки на стиках контроллеров, предоставляя своему персонажу возможность бежать в одну сторону, тем самым имитируя активную деятельность.

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Ubisoft борется с нечестными игроками в For Honor

Фото © forhonor.ubisoft.com

Создатели игры заметили деятельность хитрых пользователей, и ответные меры не заставили себя долго ждать: на сегодняшний день заблокировано 1500 учётных записей.

По словам Ubisoft, использование такой механики противоречит кодексу поведения, поэтому разработчики просят жаловаться на нечестных игроков.

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Сергей Сурепин
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