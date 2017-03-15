Игра про космос No Man’s Sky обошлась фанату в 4 тысячи долларов

Космический приключенческий боевик разочаровал большую часть геймеров, однако нашлись те, кто остался доволен игрой.

Одним из таких стал Блейк Паттерсон. Геймер вложил в игру более 4 тысяч долларов. Сначала он купил PS4-версию No Man's Sky. Игра ему настолько понравилась, что пользователь в дополнение к своему Mac купил 32-дюймовый изогнутый монитор.

Фанат No Man’s Sky потратил на игру более четырёх тысяч долларов

На этом Паттерсон не остановился: чтобы в полной мере насладиться красочными мирами игры, он решил собрать мощный компьютер. В свой ПК геймер установил видеокарту Nvidia GTX 1080 и процессор Skylake Core i7-6700K.