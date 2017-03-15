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Опубликовано 15 марта 2017, 09:36

Игра про космос No Man’s Sky обошлась фанату в 4 тысячи долларов

Скриншот: &copy; L!FE

Скриншот: © L!FE

Космический приключенческий боевик разочаровал большую часть геймеров, однако нашлись те, кто остался доволен игрой.

Одним из таких стал Блейк Паттерсон. Геймер вложил в игру более 4 тысяч долларов. Сначала он купил PS4-версию No Man's Sky. Игра ему настолько понравилась, что пользователь в дополнение к своему Mac купил 32-дюймовый изогнутый монитор.

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Фанат No Man’s Sky потратил на игру более четырёх тысяч долларов

На этом Паттерсон не остановился: чтобы в полной мере насладиться красочными мирами игры, он решил собрать мощный компьютер. В свой ПК геймер установил видеокарту Nvidia GTX 1080 и процессор Skylake Core i7-6700K.

После того как фанат No Man’s Sky обеспечил себя игрой со стабильными 60 кадрами в секунду и углом обзора 90 градусов, он стал скупать всевозможную атрибутику, связанную с этим проектом. А для большего погружения в исследование космоса он докупил ещё один 32-дюймовый монитор.

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Сергей Сурепин
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