Жириновский пообещал вешать и расстреливать депутатов

На заседании Госдумы России лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с критикой в адрес руководства Московской области. По мнению парламентария, его однопартийцев намеренно вытесняют из депутатского корпуса области. Депутат Оксана Пушкина на эти обвинения ответила просьбой оставить регион в покое. После чего начался скандал, в ходе которого Жириновский заявил, что надо расстреливать и вешать депутатов.

— Я говорю о выборах, в Рузе на депутатов от ЛДПР было прямое давление. Семь человек подкупили, запугали, заставили выйти из списка. Список сняли с выборов. Командует этим молочная мафия. А нас просят об этом не говорить. Будем говорить. И вас под суд отдадим. В марте следующего года въеду в Кремль и буду вас расстреливать и вешать, негодяи и подлецы, — выкрикнул с трибуны Владимир Жириновский.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал убрать эмоции. В ответ на это фракция ЛДПР в полном составе покинула зал заседаний.