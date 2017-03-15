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Регион
Опубликовано 15 марта 2017, 11:43

Володин счёл бесперспективной идею возродить в России монархию

Фото:&copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото:© РИА Новости/Владимир Федоренко

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею главы Крыма Сергея Аксёнова возродить в России монархический строй.

— Мы живём в свободной стране. Поэтому каждый может высказывать самые разные точки зрения. Но надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое, — заявил Володин "Интерфаксу".

Напомним, ранее Аксёнов в интервью местному телеканалу порассуждал о форме правления, которая была бы полезна для развития нашей страны. По его мнению, России нужна монархия, а при условии, что у государства есть "внешний враг", демократия — "это лишнее".

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Евгений Грин
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