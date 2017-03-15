Володин счёл бесперспективной идею возродить в России монархию

— Мы живём в свободной стране. Поэтому каждый может высказывать самые разные точки зрения. Но надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое, — заявил Володин "Интерфаксу".

Напомним, ранее Аксёнов в интервью местному телеканалу порассуждал о форме правления, которая была бы полезна для развития нашей страны. По его мнению, России нужна монархия, а при условии, что у государства есть "внешний враг", демократия — "это лишнее".