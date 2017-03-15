Фракции Госдумы требуют извинений от Жириновского за слова о расстрелах

Сразу три фракции Государственной думы выступили с призывом к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому извиниться за свои слова о том, что он будет расстреливать и вешать депутатов парламента, если станет президентом страны. Обращение депутатов "Единой России", КПРФ и "Справедливой России" озвучил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

— Представители всех фракций, присутствующих в зале, обратились с предложением, чтобы Владимир Вольфович Жириновский принёс извинения за некорректное высказывание во время своего выступления от фракции, —заявил Вячеслав Володин.