Названа дата выхода персонажа Орисы для Overwatch‍

Студия Blizzard объявила дату появления нового персонажа в шутере Overwatch: Ориса будет доступна с 21 марта.

Ориса — третий герой, которого разработчики добавили в командный шутер с момента выхода Overwatch. Ранее в игре появились Сомбра и Ана.

По сюжету игры Ориса — четырёхногий робот. Её класс в Overwatch — танк. Робот был создан из останков OR15 изобретательницей Ифи Оладеле. Ориса необходима для поддержания порядка в городе Нумани.

Новый персонаж Overwatch станет доступен 21 марта Фото: © кадр из видео YouTube/канал Overwatch RU