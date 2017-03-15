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Опубликовано 15 марта 2017, 10:24

Названа дата выхода персонажа Орисы для Overwatch‍

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/канал Overwatch RU

Фото: © кадр из видео YouTube/канал Overwatch RU

Студия Blizzard объявила дату появления нового персонажа в шутере Overwatch: Ориса будет доступна с 21 марта.

Ориса — третий герой, которого разработчики добавили в командный шутер с момента выхода Overwatch. Ранее в игре появились Сомбра и Ана.

По сюжету игры Ориса — четырёхногий робот. Её класс в Overwatch — танк. Робот был создан из останков OR15 изобретательницей Ифи Оладеле. Ориса необходима для поддержания порядка в городе Нумани.

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Новый персонаж Overwatch станет доступен 21 марта

Фото: © кадр из видео YouTube/канал Overwatch RU

У персонажа есть энергетическая пушка, при стрельбе из которой передвижение Орисы замедляется. Также робот может установить защитное поле или силовой барьер, притянуть противников в указанную точку. Ультимативное умение Орисы увеличивает урон союзников. Оно распространяется на героев, которые находятся в зоне видимости робота.

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Сергей Сурепин
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