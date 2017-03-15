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Опубликовано 15 марта 2017, 11:11

Wi-Fi негативно влияет на Nintendo Switch

Фото: &copy; Nintendo

Фото: © Nintendo

Из-за работы модуля Wi-Fi страдает производительность новой консоли японской компании.

Специалисты Digital Foundry сообщили, что проседание кадров происходит произвольно, а один из пользователей сайта Nintendo Life с псевдонимом JunkRabbit узнал истинную причину "аномалии". Оказалось, на производительность консоли негативно влияет Wi-Fi.

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Wi-Fi тормозит работу Nintendo Switch

Фото: © Nintendo

Подключение Wi-Fi вызывает дополнительную нагрузку на процессор Nintendo Switch. Из-за этого частота кадров в играх снижается. Такая ситуация замечена была в I Am Setsuta и The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Пользователь JunkRabbit нашёл решение проблемы — в настройках необходимо отключить опцию автоматического подключения Wi-Fi.

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Сергей Сурепин
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