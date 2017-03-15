Wi-Fi негативно влияет на Nintendo Switch

Специалисты Digital Foundry сообщили, что проседание кадров происходит произвольно, а один из пользователей сайта Nintendo Life с псевдонимом JunkRabbit узнал истинную причину "аномалии". Оказалось, на производительность консоли негативно влияет Wi-Fi.

Подключение Wi-Fi вызывает дополнительную нагрузку на процессор Nintendo Switch. Из-за этого частота кадров в играх снижается. Такая ситуация замечена была в I Am Setsuta и The Legend of Zelda: Breath of the Wild.