СМИ: Китай в состоянии обезвредить американскую THAAD

Отставной генерал НОАК сообщил китайской South China Morning Post, что Китай был не в состоянии помешать размещению американской ПРО на территории Южной Кореи, но зато он готов обезвредить её при помощи противолокационного оборудования.

Генерал Ванг Хонгуанг — бывший командующий войсками округа Нанкин — сообщил, что Китаю не стоит надеяться на приостановку процесса размещения американской системы THAAD из-за отстранения от власти президента Южной Кореи.

По его словам, американская система ПРО, которую установили для противодействия Северной Корее, в состоянии пройти китайскую систему обороны, и поэтому военно-политическим руководством Китая принято решение разместить свою противолокационную систему ещё до того, как американская ПРО будет развёрнута. Он добавил, что техника уже готова к установке и военные ожидают приказа.

По словам военных экспертов, идеальным местом для размещения системы может стать Шандуньский полуостров, с которого получится вывести из строя американскую систему ПРО. Ещё одним вариантом называется отправка самолётов или БПЛА для глушения сигналов радара THAAD.

Но, по общему заключению экспертов, главной проблемой является не только размещение элементов ПРО на Корейском полуострове, а возможность США создать целую сеть путём установки систем на территории Японии, Сингапура, Филиппин и даже Тайваня.