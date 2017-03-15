Авторы PayDay 2 поддержат System Shock 3

Компания Starbreeze стала издателем System Shock 3 от студии Otherside Entertainment.

Представители Starbreeze сообщили, что в разработку System Shock 3 было инвестировано 12 миллионов долларов. Этих денег должно хватить, чтобы выпустить игру на ПК и других платформах. Как именно, не уточняется.

Авторы System Shock 3 нашли издателя Фото: © Flickr/Redazione Fuorigio.co

Сейчас System Shock 3 находится на самых ранних стадиях разработки. Процессом руководит гейм-дизайнер Уоррен Спектор, отвечающий за серии Deus Ex и System Shock. Также над игрой работают авторы, которые ранее были причастны к Thief: The Dark Project.

Заключённая сделка гарантирует Starbreeze возврат 120% вложенных средств. Интеллектуальная собственность, связанная с System Shock 3, останется у разработчика.