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Опубликовано 15 марта 2017, 15:01

Авторы PayDay 2 поддержат System Shock 3

Фото: &copy; Flickr/Redazione Fuorigio.co

Фото: © Flickr/Redazione Fuorigio.co

Компания Starbreeze стала издателем System Shock 3 от студии Otherside Entertainment.

Представители Starbreeze сообщили, что в разработку System Shock 3 было инвестировано 12 миллионов долларов. Этих денег должно хватить, чтобы выпустить игру на ПК и других платформах. Как именно, не уточняется.

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Авторы System Shock 3 нашли издателя

Фото: © Flickr/Redazione Fuorigio.co

Сейчас System Shock 3 находится на самых ранних стадиях разработки. Процессом руководит гейм-дизайнер Уоррен Спектор, отвечающий за серии Deus Ex и System Shock. Также над игрой работают авторы, которые ранее были причастны к Thief: The Dark Project.

Заключённая сделка гарантирует Starbreeze возврат 120% вложенных средств. Интеллектуальная собственность, связанная с System Shock 3, останется у разработчика.

Напомним, оригинальная System Shock вышла в 1994 году и неоднократно была признана прорывом в игровой индустрии. Серия стала источником вдохновения для авторов BioShock.

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Сергей Сурепин
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