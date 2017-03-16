Как русские "медведи" надругались над украинскими чемпионами

Закрытые квалификации на этот турнир завершились 13 марта. В финале столкнулись два мастодонта СНГ сцены Dota.

NaVi — украинская команда, которая в первую очередь известна своей победой на первом International — всемирном турнире с призовым фондом более миллиона долларов. Полное название команды звучит как Natus Vincere, что в переводе с латыни означает "рождённые побеждать".

Virtus.Pro — российский состав, который показывает лучшие результаты в СНГ-регионе. На их логотипе изображён белый медведь, показывающий оскал. В итоге "медведи" унизили "рождённых побеждать" так, как этого не делал ещё никто.

Давайте разберёмся, почему главная украинская команда по Dota 2 опустилась на дно.

Фраза "NaVi в финале" уже давно стала локальным мемом среди тех, кто хотя бы немного разбирается в киберспорте или следит за Dota 2 — сценой. Дело в том, что эту команду преследует череда неудач, сопоставимая с проклятием. С 2013 года победы на значимых турнирах можно сосчитать по пальцам. За 2016 год им удалось взять только один крупный турнир — StarLadder i-League StarSeries Season 2.

Но что же стало с теми самыми NaVi, которые взяли первый International в 2011 году? Организация начала испытывать странные внутренние проблемы. Все легендарные игроки были разменяны на пушечное мясо, которое попросту перемалывает само себя.

Клемент Puppey Иванов покинул коллектив, чтобы собрать свою собственную команду, которая, кстати, прошла квалификации Kiev Major. Бывший капитан состава Иван ArtStyle Антонов ушёл из-за личных разногласий с членами команды. Сейчас он является тренером команды Virtus.Pro. А Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов решил начать карьеру комментатора. Даже Александр XBOCT Дашкевич — один из самых узнаваемых игроков коллектива — оказался за бортом.

Если вы любите наблюдать за солнечными затмениями, то 13 марта у вас была подобная возможность. Правда, от ожога сетчатки не спасут даже самые продвинутые защитные очки. Команда NaVi со скоростью 322 световых километра в час обогнула земную орбиту 26 раз и погрузилась на самое дно реки Днепр. Снося на своём пути абсолютно все былые заслуги.

Но давайте вернёмся к самому большому провалу команды за всё время её существования: единственная украинская команда не едет на Kiev Major. Virtus.Pro отправили ребят домой со счётом 3:22 в первой игре. Символично, что один из игроков команды "мишек" — Алексей Solo Березин — был дисквалифицирован в конце шестого сезона турнира Starladder за то, что поставил на своё поражение 100 долларов и выиграл 322. Таким образом, Virtus.Pro не просто победили, они морально уничтожили "рождённых побеждать". Кстати, два из трёх убийств отдал именно Solo, играя на персонаже Rubick.

Но самое главное, что Иван ArtStyle Антонов наконец сдержал своё обещание, данное в 2012 году. NaVi — 26 минут — трон снесён. Он стал тренером команды Virtus.Pro незадолго до начала квалификаций. О второй игре даже не хочется говорить. Было видно, что NaVi не смогут одолеть "медведей" — они оказались сильнее на голову.

В итоге обиднее всего не за украинскую команду и не за то, что на сцене Kiev Major окажется всего три украинских игрока. А за Даниила Dendi Ишутина. Он — последний участник того легендарного состава, который зажёг огонь во всех фанатах этой дисциплины. И он больше всех был достоин оказаться в списках игроков турнира. Но его товарищи по команде украли у него эту возможность.

Но ничего изменить нельзя. Я лично очень рад за состав Virtus.Pro. Ребята показали отличную игру, забив последний гвоздь в крышку гроба NaVi. Будем надеяться, что вы не подведёте наших ожиданий. Но важнее всего: "Давайте сделаем русскую Dota вновь великой".