Володин: Госдума обратится к ЕС из-за давления российских банков в Киеве

— Учитывая сложившуюся ситуацию, с которой вы знакомы, есть предложение поручить Комитету по финансовому рынку и Комитету по международным делам подготовить обращение к парламентам стран ЕС, в Европарламент, в Парламентскую ассамблею Совета Европы, генеральному секретарю Совета Европы, считая недопустимой сложившуюся ситуацию не только по отношению к банкам как к финансовым институтам, но и в связи с беспрецедентным давлением на работников банков и случаями, когда их просто замуровывают в зданиях офисов, — отметил спикер Госдумы.