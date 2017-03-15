Володин: Госдума обратится к ЕС из-за давления российских банков в Киеве
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума обратится к европейским парламентам из-за ситуации с российскими банками в Киеве и блокированием кредитных учреждений украинскими радикалами.
— Учитывая сложившуюся ситуацию, с которой вы знакомы, есть предложение поручить Комитету по финансовому рынку и Комитету по международным делам подготовить обращение к парламентам стран ЕС, в Европарламент, в Парламентскую ассамблею Совета Европы, генеральному секретарю Совета Европы, считая недопустимой сложившуюся ситуацию не только по отношению к банкам как к финансовым институтам, но и в связи с беспрецедентным давлением на работников банков и случаями, когда их просто замуровывают в зданиях офисов, — отметил спикер Госдумы.
По словам Володина, европейские парламентарии должны дать правовую оценку действиям украинских радикалов.
Напомним, националистический батальон "Азов" начал блокировать работу киевского отделения Сбербанка два дня назад. Радикалы возвели стену из бетонных блоков перед входом в банк и никого туда не пускают.