Capcom переиздаст классические игры по мультсериалам Disney

Компания Capcom анонсировала сборник классических платформеров по мультсериалам Disney "Утиные истории", "Чип и Дейл" и другим культовым шоу.

Сборник под названием The Disney Afternoon Collection будет включать в себя популярные игровые хиты конца прошлого века. В комплект войдут игры Chip 'n Dale Rescue Rangers ("Чип и Дейл спешат на помощь"), Chip 'n Dale Rescue Rangers 2, Darkwing Duck ("Чёрный Плащ"), DuckTales ("Утиные истории"), DuckTales 2 и TaleSpin ("Чудеса на виражах").

В платформеры также добавят функцию "перемотки": благодаря ей пройти классические игры смогут даже неопытные геймеры, которые не готовы столкнуться со старомодной сложностью. Поклонников порадуют и дополнительным контентом: сборник включает в себя концепт-арты, старые рекламные ролики и саундтрек.

Игры по "Чипу и Дейлу", "Утиным историям" и другим мультфильмам Disney выпустят на современных платформах Скрин из видео © youtube.com/Capcom Unity