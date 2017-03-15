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Регион
Опубликовано 15 марта 2017, 19:22

Володин: Когда детей давят на дорогах — мы не можем оставаться равнодушными

Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

В среду Госдума по инициативе депутата Ирины Яровой направила парламентский запрос генеральному прокурору Юрию Чайке и главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой провести тщательное расследование инцидента в Приозерске, где водитель джипа сбил 10-летнего мальчика.

В ходе обсуждения запроса единорос Виталий Милонов заявил, что, по его мнению, наказанием для водителя должно стать пожизненное заключение.

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов отметил, что в России происходит множество резонансных историй и не на все из них активно реагирует Госдума.

— У нас, к сожалению, часто случаются подобные резонансные дела. И Госдума не очень живо реагирует на подобные вещи. Мы по каждому случаю будем обращения принимать? И второе: не появится ли какой-нибудь товарищ, который заявит, что Госдума давит на следствие? — заявил Иванов.

На вопросы парламентария ответил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По каждому случаю будем принимать обращения. А если кому-то покажется, что на него давят, — извините, идите и обращайтесь в судебные инстанции и доказывайте. Когда давят наших детей — мы не можем проходить мимо. Это наши дети

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Большинством голосов депутаты поддержали парламентский запрос.

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Александр Спирин
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