Володин: Когда детей давят на дорогах — мы не можем оставаться равнодушными

В среду Госдума по инициативе депутата Ирины Яровой направила парламентский запрос генеральному прокурору Юрию Чайке и главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой провести тщательное расследование инцидента в Приозерске, где водитель джипа сбил 10-летнего мальчика.

В ходе обсуждения запроса единорос Виталий Милонов заявил, что, по его мнению, наказанием для водителя должно стать пожизненное заключение.

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов отметил, что в России происходит множество резонансных историй и не на все из них активно реагирует Госдума.

— У нас, к сожалению, часто случаются подобные резонансные дела. И Госдума не очень живо реагирует на подобные вещи. Мы по каждому случаю будем обращения принимать? И второе: не появится ли какой-нибудь товарищ, который заявит, что Госдума давит на следствие? — заявил Иванов.