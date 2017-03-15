Замминистры России и Швеции обсудили вопросы сотрудничества в метро
Представители двух стран договорились об условиях заключения инвестиционных контрактов между российскими и шведскими компаниями.
Первый замминистра промышленности и торговли России Глеб Никитин и статс-секретарь Министерства по делам ЕС и торговли Швеции Оскар Стенстрём обсудили торгово-экономические отношения двух государств.
В ходе встречи замминистры договорились об организации сессии Российско-шведского наблюдательного комитета по торговле и экономическому развитию.
После официальной части представители двух стран отправились в крупнейшую шведскую компанию на метро. Во время поездки Никитин и Стенстрём успели обсудить условия заключения специальных инвестиционных контрактов между российскими и шведскими компаниями, а также пути увеличения товарооборота.