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Опубликовано 15 марта 2017, 20:54

Замминистры России и Швеции обсудили вопросы сотрудничества в метро

Представители двух стран договорились об условиях заключения инвестиционных контрактов между российскими и шведскими компаниями.

Первый замминистра промышленности и торговли России Глеб Никитин и статс-секретарь Министерства по делам ЕС и торговли Швеции Оскар Стенстрём обсудили торгово-экономические отношения двух государств.

В ходе встречи замминистры договорились об организации сессии Российско-шведского наблюдательного комитета по торговле и экономическому развитию.

После официальной части представители двух стран отправились в крупнейшую шведскую компанию на метро. Во время поездки Никитин и Стенстрём успели обсудить условия заключения специальных инвестиционных контрактов между российскими и шведскими компаниями, а также пути увеличения товарооборота.

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Ксения Сюткина
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