Замминистры России и Швеции обсудили вопросы сотрудничества в метро

Представители двух стран договорились об условиях заключения инвестиционных контрактов между российскими и шведскими компаниями.

Первый замминистра промышленности и торговли России Глеб Никитин и статс-секретарь Министерства по делам ЕС и торговли Швеции Оскар Стенстрём обсудили торгово-экономические отношения двух государств.

В ходе встречи замминистры договорились об организации сессии Российско-шведского наблюдательного комитета по торговле и экономическому развитию.