Авторы Uncharted: The Lost Legacy рассказали о главном злодее

Стало известно, что отважным девушкам — Хлое и Надин — в Uncharted: The Lost Legacy будет противостоять злодей по имени Асав. Когда-то он служил правительству, а после стал предводителем местного повстанческого движения.

По словам разработчиков, Асав обожает древние сокровища и любит искать важные исторические артефакты. Помимо собирательства он также известен своим умением провоцировать выгодные для него конфликты — всё из-за того, что Асав стал ненавидеть своё правительство. Также антагонист уже пересекался с Надин, одной из героинь игры.