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Опубликовано 16 марта 2017, 06:52

Авторы Uncharted: The Lost Legacy рассказали о главном злодее

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com

Фото: © twitter.com

Разработчики из Naughty Dog рассказали о главном антагонисте новой игры Uncharted: The Lost Legacy.

Стало известно, что отважным девушкам — Хлое и Надин — в Uncharted: The Lost Legacy будет противостоять злодей по имени Асав. Когда-то он служил правительству, а после стал предводителем местного повстанческого движения.

По словам разработчиков, Асав обожает древние сокровища и любит искать важные исторические артефакты. Помимо собирательства он также известен своим умением провоцировать выгодные для него конфликты — всё из-за того, что Асав стал ненавидеть своё правительство. Также антагонист уже пересекался с Надин, одной из героинь игры.

Авторы Uncharted: The Lost Legacy утверждают, что антагонист будет показан неоднозначным персонажем, чьи злодеяния берут своё начало из вполне понятных намерений, которым можно симпатизировать. Также Асав вновь покажет двойственность морали среди воров и охотников за сокровищами.

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Авторы Uncharted: The Lost Legacy рассказали про главного злодея Асава

Фото: © twitter.com

Uncharted: The Lost Legacy будет выпущена как отдельная игра, хотя изначально её разрабатывали как крупное сюжетное дополнение для Uncharted 4. Студия Naughty Dog утверждает, что в этот раз особый фокус будет сделан на историю главных героев: впервые для серии в центре сюжета будет не Нейтан Дрейк, а его знакомые Хлоя и Надин из предыдущих игр.

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Станислав Погорский
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