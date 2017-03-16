Авторы Uncharted: The Lost Legacy рассказали о главном злодее
Разработчики из Naughty Dog рассказали о главном антагонисте новой игры Uncharted: The Lost Legacy.
Стало известно, что отважным девушкам — Хлое и Надин — в Uncharted: The Lost Legacy будет противостоять злодей по имени Асав. Когда-то он служил правительству, а после стал предводителем местного повстанческого движения.
По словам разработчиков, Асав обожает древние сокровища и любит искать важные исторические артефакты. Помимо собирательства он также известен своим умением провоцировать выгодные для него конфликты — всё из-за того, что Асав стал ненавидеть своё правительство. Также антагонист уже пересекался с Надин, одной из героинь игры.
Главный злодей Uncharted: The Lost Legacy зачем-то одет как старый Дрейк pic.twitter.com/qjZU2RinON— Stas Pogorsky (@stas_hypelord) March 15, 2017
Авторы Uncharted: The Lost Legacy утверждают, что антагонист будет показан неоднозначным персонажем, чьи злодеяния берут своё начало из вполне понятных намерений, которым можно симпатизировать. Также Асав вновь покажет двойственность морали среди воров и охотников за сокровищами.
Авторы Uncharted: The Lost Legacy рассказали про главного злодея Асава
Uncharted: The Lost Legacy будет выпущена как отдельная игра, хотя изначально её разрабатывали как крупное сюжетное дополнение для Uncharted 4. Студия Naughty Dog утверждает, что в этот раз особый фокус будет сделан на историю главных героев: впервые для серии в центре сюжета будет не Нейтан Дрейк, а его знакомые Хлоя и Надин из предыдущих игр.