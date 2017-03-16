Бывшие разработчики Blizzard анонсировали игру Rend

Выходцы из Blizzard, ранее работавшие над World of Warcraft, после ухода из компании основали собственную студию — Frostkeep Studios. На выставке PAX East 2017 разработчики представили новую игру — Rend.

В Rend игрокам предстоит бороться за выживание, добывать ресурсы, строить свою базу и сражаться с другими игроками. Разработчики из Frostkeep Studios намерены решить главную проблему симуляторов выживания: в их проекте новички-одиночки не будут чувствовать себя совсем беспомощно.

Игроки будут разбиты на три фракции, у каждой из которых есть собственная крепость. Основной игровой процесс будет заключаться в добыче ресурсов, а раз в неделю будет проходить осада на все крепости: нападать будут монстры, но к ним могут присоединиться и пользователи.

Каждую неделю осады будут становиться всё ожесточённее, а, например, раз в месяц сервер будут перезапускать, обнуляя весь прогресс.

У Rend пока нет даты выхода, но уже этой весной она появится в раннем доступе Steam.