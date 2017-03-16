Gearbox готова взяться за разработку Bulletstorm 2
Разработчики постапокалиптического шутера от первого лица Bulletstorm рассказали, при каких условиях они займутся сиквелом.
Компания Gearbox готова профинансировать разработку Bulletstorm 2 при условии, что переиздание первой части Bulletstorm: Full Clip Edition хорошо продастся. В случае успеха студия People Can Fly охотно начнёт работу над сиквелом. Об этом представитель Gearbox сообщил на выставке PAX East 2017.
Авторы Bulletstorm готовы начать разработку сиквела
Оригинальная Bulletstorm была выпущена ещё в 2011 году, так что продажи переиздания помогут определить, заинтересованы ли фанаты в продолжении до сих пор и способна ли серия привлечь новую аудиторию.
Bulletstorm: Full Clip Edition выйдет на PC, PS4 и Xbox One 7 апреля 2017 года.