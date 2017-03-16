Gearbox готова взяться за разработку Bulletstorm 2

Разработчики постапокалиптического шутера от первого лица Bulletstorm рассказали, при каких условиях они займутся сиквелом.

Компания Gearbox готова профинансировать разработку Bulletstorm 2 при условии, что переиздание первой части Bulletstorm: Full Clip Edition хорошо продастся. В случае успеха студия People Can Fly охотно начнёт работу над сиквелом. Об этом представитель Gearbox сообщил на выставке PAX East 2017.

Оригинальная Bulletstorm была выпущена ещё в 2011 году, так что продажи переиздания помогут определить, заинтересованы ли фанаты в продолжении до сих пор и способна ли серия привлечь новую аудиторию.

Bulletstorm: Full Clip Edition выйдет на PC, PS4 и Xbox One 7 апреля 2017 года.