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Опубликовано 16 марта 2017, 10:08

Энтузиасты нашли невышедшую российскую игру для Sega Dreamcast

Фото: &copy; Flickr/Dennis

Фото: © Flickr/Dennis

Один из обладателей старой консоли Sega Dreamcast внезапно обнаружил, что на ней осталась невышедшая игра от российских разработчиков.

Пользователь YouTube под ником pcwzrd13 обнаружил на своей Sega Dreamcast игру, которая официально не выходила на платформе, — Millenium Racer: Y2K Fighters. Этот гоночный симулятор также известен под названием "Вираж-3000" и был выпущен российской студией Creat Studio на PC в 1999 году. Оказалось, что разработчики собирались портировать игру на Dreamcast, но так и не сделали этого — хотя работа над консольной версией, судя по всему, была завершена.

Находка объясняется тем, что в руки пользователю попала не обычная Sega Dreamcast, а особая версия консоли, которой пользовались разработчики, — Katana Dreamcast.

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На старой Sega Dreamcast обнаружили невышедшую российскую гоночную игру

Фото: © Flickr/Dennis

Извлечённую из устройства игру энтузиасты выложили в Сеть для общего доступа.

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Станислав Погорский
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