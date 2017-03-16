Энтузиасты нашли невышедшую российскую игру для Sega Dreamcast

Пользователь YouTube под ником pcwzrd13 обнаружил на своей Sega Dreamcast игру, которая официально не выходила на платформе, — Millenium Racer: Y2K Fighters. Этот гоночный симулятор также известен под названием "Вираж-3000" и был выпущен российской студией Creat Studio на PC в 1999 году. Оказалось, что разработчики собирались портировать игру на Dreamcast, но так и не сделали этого — хотя работа над консольной версией, судя по всему, была завершена.